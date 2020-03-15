Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a çıktı - Son Dakika Dünya

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a çıktı

18 dakika önce

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 5 bin 54 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a çıktı, System.String[]

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 5 bin 54 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüsün yayılma hızı artmaya başladı. 9 Mart'ta 1040 olarak açıklanan vaka sayısı, bugün 5 bin 54 kişiyi buldu. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10'a çıktı.Die Zeit gazetesinin yayınladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen bölge haline geldi. 2 bin 100 vakanın bulunduğu bölgede, 4 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini ise 827 vaka ve 3 ölüm ile Baden-Vürtemberg bölgesi takip ediyor. Son olarak da 681 vaka ve 3 ölü ile Bayern bölgesi geliyor. Diğer bölgelerde vaka sayıları çok fazla olmasa da gerek Alman hükümeti, gerekse Alman medyası vaka sayılarında artışın beklendiğinin altını çizdi.


Ren Vestfalya, Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Cüneyt Arkın: Ölürken bile yakışıklı olacağım Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 17:22:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]