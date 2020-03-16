Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e çıktı - Son Dakika Dünya

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e çıktı

12 dakika önce

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 6 bin 206 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e çıktı, System.String[]

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 6 bin 206 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüsün yayılma hızı artmaya başladı. Ülke genelinde virüs teşhisi konulanların sayısı 6 bin 206'ya yükseldi. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13'e çıktı.Die Zeit gazetesinin yayınladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen bölge haline geldi. 2 bin 493 vakanın bulunduğu bölgede, 6 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini ise 977 vaka ve 3 ölüm ile Baden-Vürtemberg bölgesi takip ediyor. Son olarak da 886 vaka ve 4 ölü ile Bayern bölgesi geliyor. Diğer bölgelerde vaka sayıları çok fazla olmasa da gerek Alman hükümeti, gerekse Alman medyası vaka sayılarında artışın beklendiğinin altını çizdi.


Ren Vestfalya, Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:53 Kaynak: DHA
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