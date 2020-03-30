Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 541'e çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 541'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 62 bin 435 olarak açıklandı. Almanya'da son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 62 bin 435 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 541'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 108 kişi yaşamını yitirirken; 4 bin 740 kişide daha virüs tespit edildi.