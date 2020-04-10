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Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 607'ye çıktı
6 saat önce
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 607'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 118 bin 235 olarak açıklandı.
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 607'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 118 bin 235 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 258 kişi virüs nedeniyle öldü.
Almanya, 118 bin 235 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4'üncü ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 607'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 258 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 4 bin 939 kişide daha virüs tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:23 Kaynak: DHA
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