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Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 22'ye çıktı
6 saat önce
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 22'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 127 bin 854 olarak açıklandı.
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 22'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 127 bin 854 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 151 kişi virüs nedeniyle öldü.
Almanya, 127 bin 854 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 22'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 151 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 402 kişide daha virüs tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:34 Kaynak: DHA
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