Almanya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Almanya'da koronavirüs tedbirleri
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Sokaklardan ve müzelerden görüntüler Almanya'da koronavirüs tedbirleriAlmanya'nn başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullar, müzeler, barlar ve eğlence mekanları kapatılırken, 50 kişi ve üzerinde katılımın olduğu toplantı...
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:12 Kaynak: AA
Sokaklardan ve müzelerden görüntüler Almanya'da koronavirüs tedbirleri
Almanya'nn başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullar, müzeler, barlar ve eğlence mekanları kapatılırken, 50 kişi ve üzerinde katılımın olduğu toplantı ve organizaryonlar yasaklandı. Kentte cadde ve sokaklar ile metro istasyonları boş kalırken turistlerin yoğun ziyaret ettiği alanlarda da az sayıda insan görüldü.
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