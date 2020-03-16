Almanya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Almanya'da koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Sokaklardan ve müzelerden görüntüler Almanya'da koronavirüs tedbirleriAlmanya'nn başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullar, müzeler, barlar ve eğlence mekanları kapatılırken, 50 kişi ve üzerinde katılımın olduğu toplantı...

Sokaklardan ve müzelerden görüntüler Almanya'da koronavirüs tedbirleri

Almanya'nn başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullar, müzeler, barlar ve eğlence mekanları kapatılırken, 50 kişi ve üzerinde katılımın olduğu toplantı ve organizaryonlar yasaklandı. Kentte cadde ve sokaklar ile metro istasyonları boş kalırken turistlerin yoğun ziyaret ettiği alanlarda da az sayıda insan görüldü.

Almanya'da koronavirüs tedbirleri

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti         
16:55
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti         
16:41
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti         
12:46
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?         
12:18
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi         
11:40
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video         
10:47
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu         
10:42
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı         
10:38
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 00:39:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]