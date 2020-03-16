Almanya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Sokaklardan ve müzelerden görüntüler Almanya'da koronavirüs tedbirleri

Almanya'nn başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullar, müzeler, barlar ve eğlence mekanları kapatılırken, 50 kişi ve üzerinde katılımın olduğu toplantı ve organizaryonlar yasaklandı. Kentte cadde ve sokaklar ile metro istasyonları boş kalırken turistlerin yoğun ziyaret ettiği alanlarda da az sayıda insan görüldü.