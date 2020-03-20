Almanya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Almanya'da koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Almanya'nn başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullar kapatılırken, çocuk oyun alanlarının da kullanımı yasaklandı.
Almanya'nn başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullar kapatılırken, çocuk oyun alanlarının da kullanımı yasaklandı. Şehir merkezindeki oyun alanlarının 16.03.2020'den itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldığı yazan metinler asıldı. Oyun alanlarının çevresi şeritlerle kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:27 Kaynak: AA
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