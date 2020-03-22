Almanya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Almanya'da koronavirüs tedbirleri
21 dakika önce
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkılaştırılıyor.
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkılaştırılıyor. Ülkede aileler ve aynı evde yaşayanlar haricinde ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Almanya'nın Köln kentinde tarihi binalarıyla turistlerin gözdesi olan şehir merkezindeki sokaklar, insanların önlem amaçlı sokağa çıkmaması nedeniyle boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:21 Kaynak: AA
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