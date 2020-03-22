Almanya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Almanya'da koronavirüs tedbirleri

21 dakika önce

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkılaştırılıyor.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkılaştırılıyor. Ülkede aileler ve aynı evde yaşayanlar haricinde ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Almanya'nın Köln kentinde tarihi binalarıyla turistlerin gözdesi olan şehir merkezindeki sokaklar, insanların önlem amaçlı sokağa çıkmaması nedeniyle boş kaldı.

Almanya'da koronavirüs tedbirleri

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:21 Kaynak: AA

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