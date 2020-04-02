Almanya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Almanya'da koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Almanya'da koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2'den fazla kişinin bir araya gelmemesi ve işletmelerin kapalı tutulması gibi bir dizi önlem alındı.
Almanya'da koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2'den fazla kişinin bir araya gelmemesi ve işletmelerin kapalı tutulması gibi bir dizi önlem alındı. Başkentin işlek caddelerinde bulunan panolarda insanların evde kalması gerektiğini belirten uyarılar yapıldı. Başkentin işlek sokaklarına bazı sanatçılar tarafından koronavirüsle alakalı grafitiler çizildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:20 Kaynak: AA
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