Almanya'da koronavirüsle mücadele: 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı

Almanya'da koronavirüsle mücadele için ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı



Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkılaştırılıyor. Ülkede aileler ve aynı evde yaşayanlar haricinde ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.