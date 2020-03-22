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Almanya'da koronavirüsle mücadele: 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı
6 saat önce
Almanya'da koronavirüsle mücadele: 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı
Almanya'da koronavirüsle mücadele için ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkılaştırılıyor. Ülkede aileler ve aynı evde yaşayanlar haricinde ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:00
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