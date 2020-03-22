Almanya'da koronavirüsle mücadele için ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da koronavirüsle mücadele için ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı - Son Dakika

Almanya'da koronavirüsle mücadele için ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı

6 saat önce

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkılaştırılıyor.

Almanya'da koronavirüsle mücadele için ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı, System.String[]

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkılaştırılıyor. Ülkede aileler ve aynı evde yaşayanlar haricinde ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyaletlerin başbakanlarıyla telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda Kovid-19 önlemlerini ele aldı.

Toplantıda koronavirüsün yayılmasına karşı sosyal temasın en az 2 hafta süreyle daha da kısıtlanması konusunda mutabakat sağlandı.

Bu kapsamda 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Bu yasak aynı evde yaşayanlar ve aileler için geçerli olmayacak.


Restoran, otel, berber, kozmetik ve masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılması kararlaştırılan toplantıda, eve servis yapan işletmeler bu yasağın dışında tutuldu.


Merkel toplantının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüsün endişe verici hızla yayılmayı sürdürdüğünü hatırlatarak insanların bir araya gelmesini mümkün olduğunca azaltmak gerektiğini söyledi.

Geçen hafta koronavirüsle mücadele konusunda bazı önlemlerin alındığını anımsatan Merkel, halkın büyük çoğunluğunun virüsü durmak için katkı sağlanması gerektiğini anladığını belirterek kurallara uyan herkese teşekkür etti.


Herkese 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyma çağrısında bulunan Merkel, bugün Kovid-19 ile mücadelede yeni kuralların kararlaştırıldığını bildirdi.

Herkesin gelecek iki hafta, alınan bu kurallara göre hayatını düzenlemesini isteyen Merkel, "Bunlar devletin tavsiyeleri değil, hepimizin çıkarına uygulanması gereken kurallardır." ifadesini kullandı.


Merkel, polisin bu kurallara uyup uyulmadığına bakacağını, uyulmadığında ise ceza uygulanacağını kaydetti.

Angela Merkel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:42 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü         
13:22
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor         
13:18
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor         
11:45
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var         
10:29
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu         
10:15
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı 71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı         
10:12
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti         
08:09
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var         
07:43
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 03:01:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da koronavirüsle mücadele için ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]