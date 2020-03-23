Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 111'e çıktı - Son Dakika
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Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 111'e çıktı

17 dakika önce

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 111'e yükseldiği bildirildi.

Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 111'e çıktı, System.String[]

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 111'e yükseldiği bildirildi.

John Hopkins Üniversitesi ve yerel sağlık makamlarından derlenen rakamlara göre, ülkede vaka sayısı 26 bin 220'ye, dün 94 olan hayatını kaybedenlerin sayısı da 111'e yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, yaptığı açıklamada, Almanya'da iyileşenlerin sayısının 2 bin 809 olduğunu belirtti ancak iyimserlik için henüz erken olduğunu vurguladı.

Ülkede ikiden fazla kişinin bir arada dışarıda bulunmasının yasaklanmasının ardından polis denetimleri de başladı. Güvenlik birimleri toplu olarak dışarıda bulunanları tespit ederek evlerine gönderiyor. Yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor.

Bu arada bugün toplanan Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan 156 milyar avroluk kurtarma paketine onay verdi.

Kurul tarafından kiracılara yönelik de özel koruma genelgesi çıkartıldı. Buna göre, kirasını ödemeyecek durumda olanlar evlerinden çıkartılamayacak.

Merkel evinde karantinada

Öte yandan Başbakan Angela Merkel'in karantina günleri başladı.

Merkel'in dün kendisini karantinaya aldığını açıklamasının ardından, bugün evinin önünde medya mensuplarının görüntü ve fotoğraf çektikleri görüldü.

Başbakan Merkel'e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Angela Merkel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:40 Kaynak: AA

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