Almanya'da koronavirüsün yayılımı cepten ölçülüyor - Son Dakika
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Almanya'da koronavirüsün yayılımı cepten ölçülüyor

6 saat önce

Alman telekom şirketi Deutsche Telekom, Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını ölçmek için bilim insanlarına veri sağlamaya başladı.

Almanya'da koronavirüsün yayılımı cepten ölçülüyor, System.String[]

Alman telekom şirketi Deutsche Telekom, Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını ölçmek için bilim insanlarına veri sağlamaya başladı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Deutsche Telekom, koronavirüs gibi salgın hastalıklar konusunda yetkili merci olan Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) anonim mobil hareketlerin izlenmesine yönelik ücretsiz veri göndermeye başladı. Söz konusu verilerin, yetkili otoritelerin izniyle geliştirildiği ve bireysel vatandaşları veya enfekte olmuş kişileri izlemek için kullanılmayacağı belirtiliyor. Verilerin bilim insanları tarafından Kovid-19'un Almanya'da yayılmasıyla ilgili tahminlerde insanların hareketlerini haritalamak için kullanacağı belirtiliyor. Bilim insanları, veriler sayesinde alınan önlemlere karşı, sosyal hareketlilik ve temasların azalıp azalmadığını da ölçebilecek.İnsanları hareketlerine yönelik veriler, koronavirüsün kapsam alanına dair bilgi sunarken salgının yayılmasına yönelik veriler, eyaletlere ve şehirlere göre de ortaya çıkarılabilecek.

Telekom, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:10 Kaynak: AA

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