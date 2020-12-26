Almanya'da Kovid-19'a karşı aşılama yarın başlıyor - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19'a karşı aşılama yarın başlıyor

26.12.2020 14:59
Almanya'da Kovid-19'a karşı aşılama yarın başlıyor, System.String[]

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in yeni tip koronavirüs'e karşı geliştirdiği aşı ile yarın başlanacak aşılama sürecine ülkesinin hazır olduğunu söyledi.

Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, yarın ilk aşıların yapılmaya başlanacağını belirtti.

Federal hükümetin aşıları satın aldığını ve dağıtımını üstlendiğini, ancak aşılamayı eyaletlerin organize ettiğini kaydeden Sphan, "Aşı merkezleri ve aşı ekipleri hazır." ifadesini kullandı.

Bu sıralarda Avrupa ve Almanya genelinde aşı sevkiyatı yapmak için kamyonların yollarda olduğunu söyleyen Spahn, ikinci sevkiyatın da iki gün sonra gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

"Bu aşı, salgını yenmek için önemli anahtardır." diyen Spahn, ilk önce yaşlı bakımevlerinde yaşayanlara ve 80 yaşın üzerindekilere aşının yapılacağını yineledi.

Spahn, daha genç ve sağlıklı olanlardan ise sabırlı olmalarını ve Kovid-19 tedbirlerine uymaya devam etmelerini istedi.

Aşının Almanya'da geliştirilmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade eden Spahn, "Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin çiftinin başarılı bir göç hikayesini anlatabilmeleri millet olarak bizi gururlandırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Spahn, aşılamaya yarın Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle birlikte başlanacağına işaret ederek, bu krizde Almanya'nın tek başına değil, AB ülkeleriyle birlikte hareket etmek istediğini kaydetti.

Almanya'ya yıl sonuna kadar 1,3 milyon, gelecek yılın ilk çeyreğinde de 10 milyon dozun üzerinde BioNTech ve Pfizer'in ürettiği aşının getirileceğini anlatan Spahn, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) yılbaşından sonra onay vermesi durumunda Moderna şirketinden de gelecek yılın ilk çeyreğinde 1,5 milyon doz aşı almayı planladıklarını ifade etti.

Spahn, 2021'in ortasında ülkedeki herkese aşı olma imkanı vermek istediklerini, aşının ücretsiz ve isteğe bağlı olacağını anımsattı.

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, halkı aşı konusunda bilgilendirmek için de bir kampanya başlattıklarını kaydetti.

Özlem Türeci, Almanya, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19'a karşı aşılama yarın başlıyor - Son Dakika


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