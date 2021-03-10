Son dakika: Kovid-19 aşılarına yönelik telif kurallarının askıya alınması için gösteri yapıldı - Son Dakika

Son dakika: Kovid-19 aşılarına yönelik telif kurallarının askıya alınması için gösteri yapıldı

10.03.2021 17:37

Son dakika gündem haberi: Almanya'nın başkenti Berlin'de birçok sivil toplum örgütünün yer aldığı bir inisiyatif tarafından düzenlenen gösteride, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının küresel dağıtımının daha hızlı yapılması ve başka ülkelerde üretiminin sağlanması için telif kurallarının askıya alınması istendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de birçok sivil toplum örgütünün yer aldığı bir inisiyatif tarafından düzenlenen gösteride, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının küresel dağıtımının daha hızlı yapılması ve başka ülkelerde üretiminin sağlanması için telif kurallarının askıya alınması istendi.

Aralarında Attac Almanya, Medico International, European Center for Constitutional and Human Rights ve Demokratik Eczacılar Birliği gibi birçok sivil toplum örgütünün yer aldığı inisiyatif tarafından salgın döneminde telif kurallarının askıya alınması için Almanya Ekonomi Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Göstericiler, üzerinde "Şirketlerin çıkarları yerine küresel dayanışma", "Patentler öldürür, herkes için aşı", "Aşılar herkese aittir, her yerde", "Dayanışma" ve "Şirketlerin çıkarları öldürür" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) bugün 100'den fazla ülkenin talebiyle Kovid-19 aşılarıyla ile ilgili telif kurallarının askıya alınması yönünde bir toplantı gerçekleştirileceğine işaret edilerek, Almanya, Avrupa ve diğer sanayi ülkelerinin bu kuralların askıya alınmasına karşı çıktığı aktarıldı.

Gösteriye katılan "Ende Gelaende" adlı derneğin sözcüsü Kim Solievna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada telif haklarının askıya alınması için gösteri yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu (Kovid-19 salgını) küresel bir kriz ve buna küresel bir cevap vermemiz lazım. Şimdi aşıların dünyada adil bir şekilde dağıtılmasına ihtiyacımız var. Şu anki durumda sanayi ülkeleri aşıların büyük bir bölümünü güvence altına aldı ve dünyanın güneyindeki ülkelerde geniş kapsamlı aşılama en erken 2023'te başlaması bekleniyor. Bu böyle olmaz. Adil ve dayanışma içinde bir dağıtıma ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Solievna, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in, Dünya Ticeret Örgütü'ndeki müzakerelerde Almanya'yı temsil ettiğine işaret ederek, "Biz Altmaier'den aşının adil dağıtımının sağlanması ve aşıların başka ülkelerde üretilmesine imkan verilmesi için telif kurallarının askıya alınması yönünde çaba harcamasını istiyoruz." dedi.

Son dakika: Kovid-19 aşılarına yönelik telif kurallarının askıya alınması için gösteri yapıldı
Son dakika: Kovid-19 aşılarına yönelik telif kurallarının askıya alınması için gösteri yapıldı
Son dakika: Kovid-19 aşılarına yönelik telif kurallarının askıya alınması için gösteri yapıldı
Son dakika: Kovid-19 aşılarına yönelik telif kurallarının askıya alınması için gösteri yapıldı

Ekonomi Bakanlığı, Almanya, Ekonomi, Berlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kovid-19 aşılarına yönelik telif kurallarının askıya alınması için gösteri yapıldı - Son Dakika


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