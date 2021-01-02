Almanya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 190 bine yaklaştı - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 190 bine yaklaştı

02.01.2021 21:35
Almanya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 190 bine yaklaştı, System.String[]

Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 27 Aralık'tan bugüne kadar aşı yaptıranların sayısının 188 bin 553 kişiye ulaştığı bildirildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 27 Aralık'tan bugüne kadar aşı yaptıranların sayısının 188 bin 553 kişiye ulaştığı bildirildi.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 87 kişi aşı oldu. Böylelikle bugüne kadar toplam 188 bin 553 kişiye aşı yapıldı.

Açıklamada, virüs bulaşma riski yüksek olan sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde görev yapan 86 bin 692 kişiye aşı yapıldığı belirtildi.

Aşılananların çoğunun 101 bin 861 kişi ile yaşlı bakımevlerinde kalanlar ve 80 yaşın üstündekiler olduğu ifade edildi.

Şimdiye kadar en fazla aşının 39 bin 5 ile Bavyera'da, en az aşının ise 810 ile Thüringen eyaletinde yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede devam eden yılbaşı tatil nedeniyle eyaletlerin sağlık daireleri tarafından iletilen sayıların, RKI'ye geç ulaştığı, gerçek rakamların daha yüksek olabileceği ifade edildi.

"Aşılama işlemi planlandığı gibi devam ediyor

Öte yandan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, RTL televizyonuna yaptığı açıklamada, yaşlı bakımevlerinde kalanların tamamına ocak içerisinde aşı yapılacağını belirterek, "Bu hedefi başarabiliriz. Bunu eyaletlerle başaracağız ve başarmak istiyoruz." dedi.

Spahn, aşılama uygulamalarının yavaş devam ettiği yönündeki eleştirilere ilişkin olarak, "Planlandığı gibi devam ediyor." ifadesini kullandı

2020'in sonuna kadar 1,3 milyon doz aşının eyaletlere dağıtıldığını anlatan Spahn, ocak ayı sonuna kadar da BioNTech şirketinin geliştirdiği 4 milyon doz aşının dağıtılacağını, bunu da haftalar önce açıkladıklarını anımsattı.

Alman hükümeti, Kovid-19'a karşı zamanında yeteri kadar aşı tedarik edilmediği gerekçesiyle eleştiriliyor

Federal hükümete danışmanlık yapan Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina üyesi Frauke Zipp, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, hükümeti aşı tedariki konusunda ihmalkar davranmakla suçladı.

Mainz Johannes-Gutenberg Üniversite Kliniği Direktörü Zipp, BioNTech şirketinin daha fazla aşı sağlamayı Alman hükümetine daha önce teklif ettiğini bildiğini aktararak, hükümetin yaz aylarında şimdi aldığından daha fazla aşıyı sipariş etme imkanına sahip olduğunu savundu.

Sol Parti Milletvekili Jan Korte de Sağlık Bakanı Spahn'dan ülkede aşının neden az olduğuna ilişkin Federal Meclis'te açıklama yapmasını isteyerek, Spahn'ın en hızlı şekilde aşı kapasitesinin nasıl artırılacağını da söylemesi gerektiğini kaydetti.

BioNTech aşı üretimi için yeni otaklar arıyor

BioNTech'in kurucu ortağı bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, aşı üretimini artırmak için ABD'li ortağı Pfizer ile çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Bizim için (aşıyı) üreten yeni ortaklar bulmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Şahin, aşı üretimi kapasitesinin artırılması konusunun ocak sonunda netlik kazanacağını kaydetti.

Eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, huzurevinde aşı olacakların kura ile belirlenmesini eleştirdi

Eski Almanya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Lutz Stroppe, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 88 yaşındaki annesinin Frankfurt şehrinde bir huzurevinde yaşadığını belirtti.

Kovid-19'a karşı aşılamanın bu hafta başladığını aktaran Stroppe, "Ancak aşı dozları yeterli değil. Şimdi ilk olarak kimin aşı olacağı burada kalanlar arasında kura ile belirleniyor. Görgü kurallarım hislerimi anlatmayı yasaklıyor." paylaşımında bulundu.

Almanya, Bavyera, Aralık, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 190 bine yaklaştı - Son Dakika


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