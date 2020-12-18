Almanya'da Kovid-19 aşısı yapılacak öncelikli gruplar belirlendi - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19 aşısı yapılacak öncelikli gruplar belirlendi

18.12.2020 16:15
Almanya'da Kovid-19 aşısı yapılacak öncelikli gruplar belirlendi, System.String[]

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 27 Aralık'ta toplu aşılamaya başlanmasının planlandığı Almanya'da aşının yapılacağı öncelikli gruplar belirlendi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 27 Aralık'ta toplu aşılamaya başlanmasının planlandığı Almanya'da aşının yapılacağı öncelikli gruplar belirlendi.

Almanya'da Sürekli Aşı Komisyonu (STIKO) ve Ulusal Bilim Akademisi Loepoldina'nın tavsiyeleri doğrultusunda ülkede toplu Kovid-19 aşılamasına ilişkin "öncelikli grupların" yer aldığı aşılama planlaması hazırlandı.

Planlamaya göre yüksek önceliği olan ilk grupta 80 yaş üstündekiler ve yaşlı bakımevlerinde kalanların yanı sıra yoğun bakımda ve acil servislerde çalışan sağlık personeli ile yaşlı bakımevlerinde çalışanlar bulunuyor.

İkinci grupta 70 yaş üstündekiler, demans hastaları, organ nakli yapılan kişiler, mülteci ve evsizlerin barındığı yurtlarda yaşayanlar yer alıyor.

Üçüncü grup da 60 yaş üstündekiler, kronik hastalar, devlet kurumlarında önemli pozisyonda bulunanlar, öğretmenler, eğitmenler ve perakende sektöründe çalışanlarından oluşuyor.

Sağlık Bakanı Jens Spahn düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybeden her iki kişiden birinin 80 yaşın üstünde olduğunu belirterek, bundan dolayı yaşlı bakımevlerinde yaşayanların ilk önce aşılanması gerektiğini söyledi.

Spahn, bu süreçte en zayıfları korumayı hedeflediklerini belirtti.

Almanya'da 2021'in ilk çeyreğinde 11 milyon ila 13 milyon aşı dozunun hazır olacağını ifade eden Spahn, ancak bu süreç içinde başka aşıların kullanım onayı alması durumunda bu sayının yükseleceği bilgisini paylaştı.

Herkesi sırasını beklemeye çağıran Spahn, pandemi sürecinde temas kurallarına da uyulmasını istedi.

Ülkede eyaletlerin sorumluluğunda 400'ün üzerinde aşı merkezi kuruldu. Bunun yanı sıra yaşlı bakımevlerinde aşılama faaliyetlerini yürütecek mobil aşı ekipleri oluşturulacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri aşılamalara başlamak için AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) gelecek hafta başında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya onay vermesini bekliyor. EMA, onay toplantısının 21 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Aşılamalar 27, 28 ve 29 Aralık'ta AB genelinde başlayacak." açıklamasında bulunmuştu.

Avrupa Birliği, Almanya, Aralık, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 aşısı yapılacak öncelikli gruplar belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum'un görevine son verdi Slovakya Başbakanı'ndan Ekonomi Bakanı'na ağır sözler: O koltukta bir aptal olduğu için üzgünüm 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi
Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği cinsel içerikli film sitelerinin sahibi Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği cinsel içerikli film sitelerinin sahibi "MindGeek" adlı şirket çıktı         
16:09
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu         
14:51
Talisca'nın paylaşımına yapılan Talisca'nın paylaşımına yapılan "Beşiktaş" yorumu, taraftarı heyecanlandırdı         
14:34
Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu         
14:16
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar         
13:33
Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak         
13:10
Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı         
12:52
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada         
10:54
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 16:24:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da Kovid-19 aşısı yapılacak öncelikli gruplar belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei