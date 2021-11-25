Almanya'da günlük vaka sayısı 75 bini aştı - Son Dakika

Almanya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 75 bin 961 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka artışı rekor seviyede devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 75 bin 961 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vakanın kayıtlara geçtiği ülkede, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 573 bin 756'ya ulaştı.

Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 351 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 100 bin 119'a yükseldi. Ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 44 bin 100 olarak açıklanırken, bir hafta içinde salgının bulaştığı kişi sayısı ise 349 bin 34 olarak belirlendi.

Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 419,7 olarak kayıtlara geçtiği Almanya'da yoğun bakım servislerinde 21 bin 881 hastanın bulunduğu, 3 bin 126 boş yatak olduğu ve doluluk oranının yüzde 87,50 olduğu açıklandı.

Ülke genelinde 27 Aralık 2020'de başlatılan aşılama kampanyasında halkın yüzde 68,1'inin çift doz aşı olduğu belirtildi.

(Mehmet Koca-İHA)