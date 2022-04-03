Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini geçti - Son Dakika
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Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini geçti

03.04.2022 13:37
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini geçti

Almanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 130 bini aştı.

Almanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 130 bini aştı.

Robert- Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 74 bin 53 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, böylelikle toplam vaka sayısı 21 milyon 627 bin 548'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19'a bağlı olarak 42 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 130 bin 29'a çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 1447,5 olarak kayıtlara geçti.

Aktif Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 524 bin 900, iyileşenlerin sayısı 16 milyon 972 bin 700 olarak açıklandı.

Kovid-19 önlemlerinin çoğu kalktı

Almanya'da vaka sayılarının yüksek seviyede seyretmesine rağmen bu hafta ülkenin büyük bölümünde bugünden itibaren Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırıldı.

Federal Mecliste kabul edilen yeni Enfeksiyon Koruma Yasası uyarınca "temel önlemler" kapsamında sadece hastane, bakım ve huzurevleri gibi sağlık kurumlarında, toplu taşıma araçlarında ve tren ile uçaklarda maske takma zorunluluğu devam edecek. Bunların dışındaki yerlerde kaldırılacak.

Riskli grupların bulunduğu hastane, bakım ve huzurevleri ile okul ve kreşlerde test zorunluluğu devam edecek.

Eyaletler, vakaların yüksek olduğu bölgeler için eyalet meclislerinin "salgında riskli durumun yaşandığı yönünde" bir karar aldıktan sonra sosyal mesafe, gerekli görülen mekanlarda maske takma ve Kovid-19 test zorunluluğu gibi bir dizi önlem uygulayabilecek.

Sadece Hamburg ve Mecklenburg-Vorpommern'de eyalet meclislerinde alınan karar doğrultusunda tedbirler, nisan sonuna kadar devam edecek.

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Hastane, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini geçti - Son Dakika
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