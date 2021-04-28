Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 82 bini geçti - Son Dakika

Almanya'da yeni tip koronvirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 82 bini aştı.

Robert Koch-Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 22 bin 231 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 332 bin 532'ye yükseldi.

Son 24 saatte 312 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 82 bin 280'e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı dün 167,6 iken bugün 160,6 olarak belirlendi. Bu sayı, 21 Nisan'da 160 olarak tespit edilmişti.

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 19 milyon 854 bin 550 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 6 milyon 38 bin 63 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 25 milyon 892 bin 613 doz aşı uygulandı.???????