Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 91 bini geçti - Son Dakika

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91 bini aştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI???????) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 649 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 729 bin 682'ye çıktı.

Son 24 saatte 69 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 91 bin 7'ye yükseldi.

Yeni vaka sayıları düşme eğilimini sürdürüyor

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 5 olarak tespit edildi. 25 Haziran'da 6 şeklinde kayıtlara geçen bu sayı, dün de 5,1 olarak açıklanmıştı.

11 Haziran'da 2 bin 1440 olan yeni vaka sayısı da 18 Haziran'da 1076, 25 Haziran'da da 774'e gerilemişti.???????

Aşılama kampanyası

Aşılama kampanyasında da halkın yüzde 55,1'ine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 37,3'üne de ikinci dozu uygulandı.