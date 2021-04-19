Almanya'da Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 80 bini geçti

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini aştı.

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini aştı. Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 437 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 3 milyon 153 bin 699'a yükseldi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 92 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 80 bin 6'ya çıktı. Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19'lu hasta sayısı 4 bin 842 olurken, bunlardan 2 bin 723'ü entübe edildi. Ülkede 16,5 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, bunlardan 5,5 milyonuna ikinci dozu yapıldı.

Almanya, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Almanya'da Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 80 bini geçti - Son Dakika

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