Almanya'da Kovid-19 ile mücadele amacıyla "Kendimi Koruyorum" kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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Almanya'da Kovid-19 ile mücadele amacıyla "Kendimi Koruyorum" kampanyası başlatıldı

14.10.2022 12:54
Almanya'da Kovid-19 ile mücadele amacıyla "Kendimi Koruyorum" kampanyası başlatıldı

Almanya Sağlık Bakanlığı, ülkede artmaya başlayan Kovid-19 vakalarına karşı aşı olmayı teşvik eden ve salgında dikkatli davranmaya çağıran "Kendimi Koruyorum" kampanyasını başlattı.

Almanya Sağlık Bakanlığı, ülkede artmaya başlayan Kovid-19 vakalarına karşı aşı olmayı teşvik eden ve salgında dikkatli davranmaya çağıran "Kendimi Koruyorum" kampanyasını başlattı.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınında sonbahar ve kış dalgasının beklendiğini ve bunun şimdiden başladığını belirterek, gelecek dönemde önemli bir kriz olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Lauterbach, bunun için aşı olmayı teşvik eden ve salgında dikkatli davranmaya çağıran "Kendimi Koruyorum" kampanyasının başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Bunun bir "korku kampanyası" olmadığını vurgulayan Lauterbach, 32 milyon avroya mal olan kampanya çerçevesinde toplum arasından seçilen 84 kişinin yaşadıklarını ve Kovid-19'a karşı neden korunulması gerektiğini anlattıklarını dile getirdi.

Aşılarla daha iyi verilere ve ölüm oranlarını düşüren ilaçlara sahip bulundukları için Kovid-19 dalgasına hazırlıklı olduklarını belirten Lauterbach, Enfeksiyon Koruma Yasası ile de eyaletlere Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulayabilecekleri araçların verildiğini kaydetti.

Lauterbach, artan Kovid-19 vakalarına karşı eyaletlerin kapalı alanlar için maske zorunluluğu getirmeleri gerektiğini savunarak, "Şu an gittiğimiz yol, iyi bir yol değildir." uyarısında bulundu.

Hastanelerin de kapasitesinin sınırına geldiğine işaret eden Lauterbach, "Artık vakit geldi. Çok sert kısıtlamalarla sonradan sert tepki vermektense şimdi daha az kısıtlamalar uygulamak daha mantıklıdır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Almanya, Berlin, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 ile mücadele amacıyla 'Kendimi Koruyorum' kampanyası başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da Kovid-19 ile mücadele amacıyla "Kendimi Koruyorum" kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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