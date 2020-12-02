Almanya'da Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi

02.12.2020 10:43
Almanya'da Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi, System.String[]

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 487 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 487 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 17 bin 270 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 84 bin 743'e yükseldi.

Son 24 saatte 487 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 17 bin 123'e çıktı.

Bugün açıklanan ölü sayısı, "salgının başından beri açıklanan en yüksek günlük sayı" oldu. Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 426 ile 27 Kasım'da kaydedilmişti.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 779 bin 500 olarak açıklandı.

Önlemlerin süresi uzatılmıştı

Almanya'da yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi için kasım başından bu yana uygulanan kısıtlamalar geçen hafta, 20 Aralık'a kadar uzatılmıştı.

Buna göre, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek.

Restoran, bar ve birahaneler kapalı kalacak ancak restoranlar paket servisi yapılabilecek.

Üniversiteler uzaktan eğitim verecek, okullar ve kreşler açık kalacak ancak yüksek sayıda Kovid-19 vakası olan bölgelerde, yerel yetkililer ek tedbirler alabilecek.

En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5'i geçmeyecek. 14 yaş altı çocuklar, sınırlandırma kapsamına girmeyecek.

Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi alacak şekilde müşteri kabul edebilecek. 800 metrekareden büyük mağazalarda ise 20 metrekareye bir müşteri alınacak.

Almanya, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi - Son Dakika


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