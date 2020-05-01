Almanya'da Kovid-19 kısıtlamalarını protesto edenlere polis müdahale etti - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19 kısıtlamalarını protesto edenlere polis müdahale etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını protesto etmek isteyenlere polis müdahalede bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını protesto etmek isteyenlere polis müdahalede bulundu. Bir grup, Rosa-Luxemburg Meydanı'nın yakındaki Linien Caddesi'nde Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemek istedi.

Meydana girişleri ve çevredeki caddeleri kapatarak geniş güvenlik önlemleri alan polis gösteriye izin vermedi.

Polis, hoparlörlerden Kovid-19 tedbirleri kapsamında izinsiz gösteri yapmanın yasak olduğunu hatırlattı ve gösteri için toplananların bölgeden ayrılmalarını istedi.

Uyarılara uymayanlara müdahale eden polis, birçok göstericiyi gözaltına aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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