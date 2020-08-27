Almanya'da Kovid-19 nedeniyle büyük çaplı etkinlikler yıl sonuna kadar yapılmayacak - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle büyük çaplı etkinlikler yıl sonuna kadar yapılmayacak

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında büyük çaplı etkinliklerin yıl sonunda kadar yapılmayacağı bildirildi.

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle büyük çaplı etkinlikler yıl sonuna kadar yapılmayacak, System.String[]

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında büyük çaplı etkinliklerin yıl sonunda kadar yapılmayacağı bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyaletlerin başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ilişkin önlemleri değerlendirdi.

Toplantıda alınan kararlara göre, bulaşma zincirinin takip edilemeyeceği ve hijyen kurallarına uyulmasının mümkün olmayacağı büyük çaplı etkinlikler, yıl sonuna kadar yapılmayacak.

Seyircilerin yer aldığı spor etkinlikleri konusunda ise müsteşarlar düzeyinde bir çalışma gurubu kurulacak ve ekim sonuna kadar seyircilerin etkinlikleri izlemesine izin verilip verilmemesine ilişkin öneriler hazırlanacak.

Riskli bölgelerden dönenlere zorunlu test uygulaması devam

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) belirlenen risk bölgelerinden dönenlerin, doğrudan 14 günlük karantinaya girmeleri istenirken "mümkün olduğunca riskli bölgelere seyahat edilmemesi" çağrısı yapıldı.

Toplantıda, sağlık dairelerince karantina uygulanmasının daha sıkı kontrol edilmesi kararı alınırken riskli bölgelerden dönenler için Kovid-19 testi zorunluluğu devam edecek.

Karantina uygulamasında yeni düzenlemeye gidilecek

1 Ekim'den itibaren ise karantina uygulamasında yeni bir düzenlemeye gidilerek karantinanın 5. gününden itibaren test sonucu negatif olanların karantinadan çıkartılması hedefleniyor.

Bu konuda yeni bir test stratejisi geliştirilmesi için Alman Sağlık Bakanlığı görevlendirildi.

Riskli ilan edilmeyen bölgelerden dönenlere ise 15 Eylül'den itibaren ücretsiz Kovid-19 testi yapma uygulamasına son verilecek.

Maske takmayanlara "para" cezası

Toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda geçerli olan maske takma zorunluluğuna uymayanlara da Sachsen Anhalt eyaleti hariç, diğer eyaletlerde en az 50 avro para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Sachsen-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, maske takmayanlara para cezası verilmesini reddettiğini çünkü eyalette toplu taşıma araçlarına maskesiz binmenin yasak olduğunu kaydetti.

"Artan Kovid-19 vakalarını ciddiye alıyoruz"

Başbakan Merkel, düzenlediği basın toplantısında, ülkede son haftalarda artan yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle daha önce alınan tedbirlerin gevşetilmeyeceğini söyledi.

Yeni vakalardaki artışın sebebinin özellikle aile içi kutlamalar ve tatil dönemindeki hareketlilik olduğunu belirten Merkel, "Yaz aylarında artan Kovid-19 vakalarını ciddiye alıyoruz." dedi.

Merkel, salgını kontrol altına almak ve günlük yeni vakaları düşük tutmak istediklerini vurgulayarak bunun için bazı düzenlemeler yaptıklarını kaydetti.

Günlük vaka sayısı 1000'in üzerinde görülmeye başladı

RKI'nın verilerine göre, Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1507 artarak 237 bin 936'ya yükseldi.

Almanya'da temmuz ortasından önce 250-500 düzeyinde seyreden günlük Kovid-19 vaka sayıları, temmuz sonuna doğru yükselişe geçti ve ağustosta yeniden 1000'in üzerinde görülmeye başladı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 5 artarak 9 bin 285'e çıktı, toplam 211 bin 900 hasta iyileşti.

Angela Merkel, Karantina, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 20:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 nedeniyle büyük çaplı etkinlikler yıl sonuna kadar yapılmayacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü Waalwijk forması giyen Anas Tahiri, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi İtiraz başvurusu reddedilen Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt: Şark kurnazlığı şeklinde değerlendiriyoruz Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü 3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti DSÖ Başkanı, salgında herkesin göz ardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi         
18:31
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir         
17:41
Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı         
17:12
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı         
16:46
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş         
16:09
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı         
15:42
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak         
15:38
Bakan Albayrak'ın Bakan Albayrak'ın "Tehdit edildim" çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı         
15:02
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada         
14:57
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti         
13:52
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar         
13:43
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı         
12:53
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti         
11:37
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı         
11:11
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada         
09:20
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu         
08:40
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü         
08:36
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi         
07:19
Feci şekilde can veren kadının ailesinden bomba iddia: İşkence yapıldığına dair videolar elimizde Feci şekilde can veren kadının ailesinden bomba iddia: İşkence yapıldığına dair videolar elimizde         
00:52
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2020 03:09:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da Kovid-19 nedeniyle büyük çaplı etkinlikler yıl sonuna kadar yapılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei