Almanya'da Kovid-19 nedeniyle fuarlar iptal edildi - Son Dakika
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Almanya'da Kovid-19 nedeniyle fuarlar iptal edildi

13 dakika önce

Almanya'da Leipzig Kitap Fuarı ve Hamburg'da yapılması planlanan İnternorga Endüstriyel Ekipmanları fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle fuarlar iptal edildi, System.String[]

Almanya'da Leipzig Kitap Fuarı ve Hamburg'da yapılması planlanan İnternorga Endüstriyel Ekipmanları fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Leipzig Kitap Fuarı'nın basın biriminden yapılan açıklamada, iptal kararını kent yönetimi ve fuar idaresinin ortak aldığı kaydedildi.

12 Mart'ta başlaması planlanan fuarda 51 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 katılımcının yer alması bekleniyordu.

Hamburg'da da 13-17 Mart tarihlerinde düzenlenmesi öngörülen İnternorga Endüstriyel Ekipmanları fuarı salgın nedeniyle iptal edildi.

Almanya'da geçen hafta da dünyanın en önemli turizm fuarı olan ITB, Düsseldorf'taki Pro wein adlı içecek fuarı ile Münih'teki Zanaat Fuarı, salgın yüzünden iptal edilmişti.

Öte yandan Robert Koch Enstitüsüden bugün yapılan açıklamada, Almanya'da Kovid-19 vaka sayısının 188 olduğu belirtildi.

Viyana- Yeni Delhi uçağındaki yolcuda virüse rastlandı

Hindistan'da Air India hava yolu şirketi, Twitter'dan, 25 Şubat Viyana-Yeni Delhi uçuşundaki yolculardan birinde Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

Açıklamada, yolculardan, Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı tarafından yayımlanan Kovid-19 protokolünün takip edilmesi istendi.

Şili'den Çin'e heyet gidecek

Şili, Kovid-19'un yayılmasını önleme konusunda bilgi almak amacıyla uzmanlardan oluşan heyeti Çin'e göndereceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın, telefonla görüştüğü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, Sağlık Bakanlığının yakında, salgın ile mücadele için ülkenin aldığı önlemleri öğrenmek üzere profesyonellerden oluşan bir heyeti Çin'e göndereceğini söylediği aktarıldı.

Gönderilecek heyette, iki doktor, bir hemşire ve bir istatistik uzmanı bulunuyor.

Şili'de şimdiye kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

Leipzig, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:12 Kaynak: AA
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