Almanya'da Kovid-19 nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak

27 dakika önce

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Almanya'daki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar, vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağı bildirildi.

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak, System.String[]

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Almanya'daki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar, vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağı bildirildi.

Genel merkezi Köln'de bulunan DİTİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, salgının toplumu tehdit edecek bir boyuta ulaşması, Federal Hükümetin tavsiye ve telkinleri sonucu yeni birtakım tedbirler alınması zaruretinin doğduğu belirtildi.

Açıklamada, "Teşkilatımıza bağlı camilerimizde, bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar, vakit namazlarının cemaatle kılınmamasının uygun olacağı mülahaza edilmiştir. Bununla birlikte bu süreçte, şimdilik gerekli hijyen ve dezenfeksiyon şartları yerine getirilmesi kaydıyla, camilerimiz bireysel ibadete açık tutulacaktır." ifadesi yer aldı.

Önlemler sıkılaştırılıyor

Almanya'da virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemler arttırılıyor.

Schleswig- Holstein eyaleti, Kuzey Denizi ile Baltık Denizi'nde bulunan ve idaresi eyalete bağlı Sylt, Amrum, Föhr, Fehmarn adaları ile Nordstrand Yarımadası'nı turistler için kapattığını açıkladı.

Hamburg eyaleti, katılımcı sayısına bakılmaksızın tüm etkinliklerin ve toplantıların yapılmasını yasakladı.

Başkent Berlin'de 50'nin üstünde katılımcısı olan tüm etkinlikler yasaklanırken; 50'nin altındaki etkinlikler için de katılımcı listesinin tutulması zorunlu kılındı.

Berlin'de hastane ziyaretleri de sınırlandırıldı. Bu kapsamda, 16 yaş altı ve ağır hastalar dışındakilerin ziyaretçi kabul etmesi yasaklandı. Bu gruplardaki hastalar, günde 1 saat bir ziyaretçi kabul edebilecek.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede görülen vaka sayısı 4 bin 838, virüsten ölenlerin sayısı ise 12 oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı

Son Dakika Haberleri
21:42 Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
21:42 Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...
21:38 İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
21:35 Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
21:34 Süt yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:57:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da Kovid-19 nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]