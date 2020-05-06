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Almanya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında askıya alınan 1. ve 2. futbol ligleri, mayısın ikinci...
6 saat önce
Almanya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında askıya alınan 1. ve 2. futbol ligleri, mayısın ikinci yarısında "seyircisiz" yeniden başlatılacak.
Almanya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında askıya alınan 1. ve 2. futbol ligleri, mayısın ikinci yarısında "seyircisiz" yeniden başlatılacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 05:04 Kaynak: AA
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