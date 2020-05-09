Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek amacıyla izinsiz düzenlenen gösteriye polis müdahale etti.
Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek amacıyla izinsiz düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Polis aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu göstericilere karşı biber gazı da kullandı.
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10.05.2020 01:52:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi - Son Dakika