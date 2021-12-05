Almanya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi - Son Dakika

Almanya'nın pek çok kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı gösteri düzenledi.

Hamburg, Berlin, Potsdam, Hannover, Frankfurt am Main ve Trier kentlerinde toplanan binlerce kişi yeni Kovid-19 önlemlerini protesto etti.

Hamburg'daki gösteriye yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

Polis, Berlin'deki gösteride bir gazetecinin saldırıya uğradığını ve akıllı telefonunun çalındığını bildirdi.

Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) Eş Başkanı Tino Chrupalla da partisinin Potsdam'daki Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlediği gösteriye katıldı.

Saksonya Sağlık Bakanı'nın evinin önünde meşaleli gösteri

Öte yandan Saksonya Sağlık Bakanı Petra Köpping'in Grimma kentindeki evinin önünde toplanan yaklaşık 25 aşırı sağcı gösterici ellerinde meşalelerle Hitler dönemini andıran protesto düzenledi.

Polis, protestoya ilişkin soruşturma başlatırken, söz konusu 25 kişinin kimliğini tespit etti.

Petra Köpping, evinin önündeki meşale gösterisini sert şekilde kınadı.

Köpping, "Ben her zaman konuşmaya hazırım ama evimin önündeki meşaleli protestolar iğrenç ve uygunsuz." diyerek tepki gösterdi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de Saksonya Sağlık Bakanı Köpping'in evinin önündeki gösteriyi sert şekilde kınadı.

Alman basınına açıklamada bulunan Seehofer, "Grimma'da gördüğümüz şey meşru bir protesto değil. Bu meşaleli yürüyüş, bir devlet görevlisine yönelik organize gözdağıdır. Bu bana Alman tarihimizin en karanlık bölümlerini hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.