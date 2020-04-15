Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da... - Son Dakika

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Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da...
6 saat önce
Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak.
Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 07:18 Kaynak: AA
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