Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesine devam ediliyor - Son Dakika
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Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesine devam ediliyor

6 saat önce

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında tüm mağazalar ve 11 Mayıs'tan itibaren de kreşler kademeli olarak açılacak.

Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesine devam ediliyor, System.String[]

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında tüm mağazalar ve 11 Mayıs'tan itibaren de kreşler kademeli olarak açılacak.

Salgının yayılma hızının yavaşladığı Almanya'da Kovid-19'u önlemek amacıyla 22 Mart'ta alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye devam ediliyor.

Başbakan Angela Merkel, eyaletlerin başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ilişkin önlemleri değerlendirdi.


Toplantıda tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında büyüklüğüne bakılmaksızın tüm mağazalar ve AVM'ler, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları, müşteri girişlerinin kontrollü yapılması ve uzun kuyruklar oluşmasının engellenmesi şartıyla yeniden açılabilecek. Daha önce büyüklüğü 800 metrekareden küçük mağazaların açılmasına izin verilmişti.

Kreşlerin kademeli olarak 11 Mayıs'tan itibaren yeniden açılması kararı alınan toplantıda, bu bağlamda Aile ve Gençlik Bakanlığının hazırladığı tasarının uygulanacağı, ayrıntıların eyaletler tarafından düzenleneceği belirtildi.

Öte yandan açık havada yapılan spor faaliyetlerine ve antrenmanlara sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla yeniden izin verilecek.


Bu kapsamda daha önce Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından kabul edilen tasarı kapsamında 1. ve 2. futbol liglerindeki karşılamaların mayıs ayı ortasından itibaren "seyircisiz" olarak oynanabileceğine de onay verildi. Karşılaşmaların ne zaman oynanacağına ilişkin tarihi Almanya Kulüpler Birliği (DFL) belirleyecek.

Huzurevleri, yaşlı bakımevleri ve hastanelerde bir kişinin belirli koşullarda bir yakınını ziyaret etme imkanı da sağlanacak.

Toplantıda alınan bir başka karara göre, bir bölgede 7 gün içinde 100 bin kişi başına 50 yeni vaka çıkması durumunda salgının yeniden yayılmasını önlemek için söz konusu bölgede derhal daha önce alınan tedbirlere dönülecek.

Her eyalette salgının yayılma durumu ve vaka sayısı farklı olduğu için tedbirlerin alınmasından eyaletler sorumlu olacak.

Toplantıda ayrıca, üniversitelerde derslerin nasıl yapılacağı, restoranlar, lokantalar, kafeler, oteller, pansiyonlar, tiyatrolar, operalar, yüzme havuzları, spor salonları, sinemalar ve benzeri işletmelerin kademeli açılmasına ilişkin sorumluk eyaletlere bırakıldı.

Eyaletlerin tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin verecekleri kararlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesinin göz önünde bulundurmaları istendi.

22 Mart'ta alınan 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarının geçerliğini koruduğu, büyük şenlik, festival ve konser gibi çaplı etkinliklere ilişkin yasak 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Geçen hafta yapılan toplantılarda, ibadethanelerin, müzelerin, hayvanat bahçelerinin, berberlerin ve okulların açılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştı.

Merkel'in basın toplantısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında 20 Nisan'da mağazaların kısmen açılmasının ardından Kovid-19 enfekte rakamlarının günlük üçlü hanelere düştüğünü ve bunun sevindirici olduğunu söyledi.

Merkel salgının ilk aşamasını geçtiklerine dikkati çekerek, "Kovid-19'a enfekte olanların sayısındaki düşüş sevindirici. Ancak virüsle halen uzun süre mücadele etmek zorundayız." dedi.

Şansölye Angela Merkel korona önlemlerinin daha da gevşetilmesine rağmen mesafe ve temas kısıtlamalarının hala gerekli olduğunu vurguladı.

Virüsün yayılmasını önlemek için tedbirlere uyulmasının önemli olduğunu kaydeden Merkel, "Kontrolün elimizden kaymaması için dikkatli olmalıyız." ifadesini kullandı.

Angela Merkel, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 05:44 Kaynak: AA


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