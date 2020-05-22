Almanya'da Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Namaz kılmak isteyen vatandaşın kayıt işlemi

Seccadelerin dezenfekte edilmesi

Cami içinden detaylar

Cuma namazı kılan vatandaşlar

Ayasofya Camisi Derneği Başkanı Sefa Demirhan ile röportaj

BERLİN - Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ibadete bir süre ara verilen camilerde, normalleşme süreci çerçevesinde ilk cuma namazı kılındı.

Başkent Berlin'de de İslam Federasyonu'na bağlı bazı camilerde 10 hafta sonra sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak cuma namazı kılındı.

Berlin'de Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde toplu ibadetlere en fazla 50 kişinin yer almasına izin verilmesi nedeniyle camilerde cuma namazı iki seferde kılındı. Cuma namazını kılmak isteyenler önceden cami derneklerini arayarak kayıt yaptırdı.

Ayasofya Camisi Derneği Başkanı Sefa Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cemaatin 10 hafta sonra cuma namazı kıldığına işaret ederek, "Yoğun ilgi var. Gelecek haftanın kayıt listesi de doldu." ifadesini kullandı.

Namazı kılmaya gelenlerden Efekan Akyol da yeniden cuma namazını kılabilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Berlin İslam Federasyonu'na bağlı camilerde sosyal mesafe, hijyen ve yerel yönetimlerin belirlediği kurallar çerçevesinde bayram namazı da kılınacak.

Namazı kılmak isteyenler önceden camilerde kayıt işlemini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Bu hafta cuma namazı kılınmayan Berlin'deki DİTİB'e bağlı camilerde bayram namazı da kılınmayacak.