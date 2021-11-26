Almanya'da Kovid-19 salgınına rağmen geleneksel Noel pazarları kuruldu - Son Dakika

Almanya'da kökeni 14. yüzyıla uzanan geleneksel Noel pazarları, bu yıl artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen çoğu şehirde kuruldu.

Şehirlere göre değişiklik gösterse de ülkede genellikle kasımın son haftası açılan bu renkli pazarlar, aralığın son haftasına kadar gezilebilecek.

Çoğunlukla şehir merkezlerindeki geniş meydan ve caddelere kurulan pazarlarda süslü, rengarenk kulübelerde hediyelik eşya, yerel yiyecek ve içecekler, takı, süs eşyası, giyecek, biblo ve ev yapımı yılbaşı süsleri gibi çeşitli ürünler satılıyor.

Buralarda zaman zaman mini konserler, gösteriler ve çeşitli etkinlikler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Salgın nedeniyle geçen yıl tamamen iptal edilen Noel pazarları, bu yıl da bazı şehirlerde kurulmadı.

Köln merkezinde 14 noktada kuruldu

Almanya'nın en renkli Noel pazarlarının kurulduğu şehirlerden biri olan Köln'de şehir merkezinde bu yıl 14 büyük Noel pazarı kuruldu.

Tarihi Köln Katedrali önüne kurulan "Weihnachtsmarkt am Kölner Dom" şehrin en büyüklerinden biri olma özelliğini taşıyor.

100 binden fazla Türk'ün yaşadığı Köln'de, özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören Noel pazarında Türk esnaflar da bulunuyor.

Almanya'da her yıl 1500'ü büyük olmak üzere, irili ufaklı 2 bin 500'den fazla Noel pazarı kuruluyor.