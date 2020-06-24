Almanya'da Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi artıyor - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi artıyor

Almanya'da başta et fabrikalarında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları salgında ikinci dalga korkusuna yol açtı.

Almanya'da başta et fabrikalarında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları salgında ikinci dalga korkusuna yol açtı.

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Kuzey- Ren Vestfalya eyaletinin Gütersloh kentindeki Tönnies et fabrikasından sonra Aşağı Saksonya eyaletinin Wildhausen kentinde tavuk eti üreten Wiesenhof fabrikasında da 50 çalışandan 23'ünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.


Bunun üzerine fabrikada çalışan 1100'den fazla kişiye Kovid-19 testi yapılacağı duyuruldu.


Almanya'nın başkenti Berlin'in Friedrichshain- Kreuzberg ilçesinde de 44 kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından 200 kişi karantinaya alındı.

Daha önce Neukölln ilçesinde 98 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yaklaşık 370 hane karantinaya alınmıştı.


Magdeburg kentinin iki ilçesinde Kovid-19 vakaları çıkması üzerine yaklaşık 800 kişi karantinaya alındı.


Güterloh ve Warendorf şehirlerinde, Tönnies et fabrikasında çalışanlarda Kovid-19 vakalarının artması sebebiyle dünden itibaren büyük ölçüde mart ayında alınan tedbirlere dönülmüştü.


İki bölgede de yaşamın birçok alanında 30 Haziran'a kadar kısıtlamalar getirildi.


Kovid-19 vakalarının artmasından ve salgında ikinci dalganın gelmesinden korkan 3 eyalet ise Gütersloh bölgesinden gelecek turistleri kabul etmeyecek.


Bavyera, Mecklenburg-Vorpommern ve Aşağı Saksonya eyaletleri Gütersloh'dan gelen turistlere otellerde konaklama yasağı getirdi.


Aşağı Saksonya eyaleti ayrıca, Gütersloh'da yaşayan ancak Aşağı Saksonya'daki okullarda görev yapan öğretmenlerden evlerinde kalmalarını istedi.

Mecklenburg-Vorpommern eyaleti yönetimi, Usedom adasına Gütersloh bölgesinden giden turistlerden eyaletten ayrılmalarını talep etti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Gütersloh ve Warendorf kentleri için aldığı tedbirlere uyulmasını istedi. Spahn, aksi halde virüsün hızlı şekilde yayılabileceği uyarısında bulundu.

Gütersloh ve Warendorf'daki halka, gerekli olmayan seyahatlerden vazgeçilmesi yönündeki çağrının doğru olduğunu ifade eden Spahn, "Bölgedeki halk 1-2 hafta zorluk çekecek ancak şimdi kararlı şekilde virüsün yayılmasını önlemek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Aşağı Saksonya, Ren Vestfalya, Kreuzberg, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi artıyor - Son Dakika

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