Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğunu kaldıracak karar iptal edildi - Son Dakika
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Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğunu kaldıracak karar iptal edildi

06.04.2022 16:03
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğunu kaldıracak karar iptal edildi

Almanya'da Kovid-19 salgınında virüse yakalananların karantina zorunluluğunu 1 Mayıs'tan itibaren kaldıracak kararın iptal edildiği bildirildi.

Almanya'da Kovid-19 salgınında virüse yakalananların karantina zorunluluğunu 1 Mayıs'tan itibaren kaldıracak kararın iptal edildiği bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 bulaşanların karantinaya girmelerinin "gönüllülük esasına dayanacağı" yönünde alınan kararın yanlış olduğunu kaydetti.

Bu kararın alınmasındaki sorumluluğu kendisinin taşıdığını aktaran Lauterbach, karantinanın zorunlu olmadığına ilişkin kararla salgının bittiği veya virüsün tehlikeli olmadığı yönünde yanlış bir izlenim oluştuğunu dile getirdi.

Lauterbach, bundan dolayı Kovid-19 bulaşanların karantina zorunluluğunun kaldırılmasına dair kararın iptal edildiğini ifade etti.

Salgının bitmediğine, Almanya'da vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğuna işaret eden Lauterbach, sağlık dairelerinin iş yükünü azaltmak için bu kararın alındığını anımsattı.

Lauterbach, karantina düzenlemelerine ilişkin eyaletlere yeni bir öneri sunacağını belirtti.

Bu önerinin içeriğini de paylaşan Lauterbach, temaslı kişilerin karantinaya girmelerinin "büyük ölçüde gönüllülük esasına dayanacağını", Kovid-19 bulaşanların da 5 gün karantinaya girmek zorunda olacağını anlattı.

Lauterbach, bu şekilde temaslı kişileri takip etmek zorunda kalmayacak sağlık dairelerinin iş yükünün azaltılacağını kaydetti.

Bakan Lauterbach, Kovid-19 bulaşanlar için karantina zorunluluğunun kaldırılacağını açıklamasının ardından yoğun şekilde eleştirilmişti.

Lauterbach, 4 Nisan'da eyaletlerin sağlık bakanlarıyla karantina uygulamasında yeni bir düzenlemeye gitme konusunda anlaştıklarını ifade etmiş ve 1 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 bulaşanların ve temaslı kişilerin karantinaya girmelerinin "büyük ölçüde gönüllülük esasına dayanacağını" belirtmişti.

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1 Mayıs, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğunu kaldıracak karar iptal edildi - Son Dakika


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