Almanya'da Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirilecek

09.03.2022 21:25
Almanya'da Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirilecek

Alman hükümeti, Enfeksiyon Koruma Yasası'nda değişikliğe giderek, 23 Eylül'e kadar geçerli olacak Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirecek.

Alman hükümeti, Enfeksiyon Koruma Yasası'nda değişikliğe giderek, 23 Eylül'e kadar geçerli olacak Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirecek.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin'de yaptığı açıklamada mevcut Enfeksiyon Koruma Yasası'nın 19 Mart'a kadar geçerli olduğunu anımsatarak, bu konuda yeni düzenlemeye ihtiyaç duyulduğundan hükümetin yasada değişiklik yapmak için yeni bir yasa tasarısı hazırladığını belirtti.

23 Eylül'e kadar geçerli olacak yasa tasarısına göre, eyalet yönetimleri, toplu taşıma araçlarında ve riskli grupların bulunduğu hastane, bakım ve huzurevlerinde maske zorunluluğu getirebilecek. Ayrıca hastane, bakım ve huzurevlerinde, okullarda ve hapishanelerde test zorunluğu uygulanabilecek.

Yerel yönetimlere bunun dışında, sadece vaka sayılarının yüksek olduğu veya Kovid-19'un yeni varyantlarının görüldüğü bölgelerde mesafe kuralı, restoranlara veya halka açık diğer mekanlara girişlerde aşı olunduğuna dair belge veya negatif test sonucu ibraz edilmesi gibi diğer tedbirleri alma yetkisi verilecek.

Tasarı yürürlüğe girdikten sonra, ülke genelinde restoranlar veya etkinlikler için kapasite kısıtlaması, test zorunluluğu veya temas kısıtlaması gibi önlemler alınamayacak.

Yasa tasarısının 18 Mart'a kadar Federal Meclis'ten ve Federal Eyaletler Meclisi'nden geçmesi planlanıyor.

YORUMLAR
500
Almanya'da savunma harcamalarının payı 1991'den beri yaklaşık yarı yarıya düştü Almanya'da savunma harcamalarının payı 1991'den beri yaklaşık yarı yarıya düştü Rusya, ekonomik önlemler almaya devam ediyor! Merkez Bankası döviz satışını askıya aldı Rusya, ekonomik önlemler almaya devam ediyor! Merkez Bankası döviz satışını askıya aldı

Almanya, Eylül, Alman, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirilecek - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Son zam iptal edildi! Bu gece benzin ve motorinde artış olmayacak
20:36 İstanbullular dikkat! Kar yağışı başladı! İmamoğlu alınan önlemleri sıraladı
20:32 Zor kurada isimler belli oldu! Peki, Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak?
20:10 Konuşmasına Türkçe başladı! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir araya geldi
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
20:02 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
19:53 Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı
19:50 Portekiz maçına hazırız! Stefan Kuntz, milli takıma çağıracağı iki futbolcuyu açıkladı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 21:32:49. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement