Almanya'da Kovid-19 salgınını yönetmede hükümet ile eyaletler arasında görüş ayrılığı - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19 salgınını yönetme konusunda hükümet ile eyalet yönetimleri arasında görüş ayrılığı yaşanıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eyalet başbakanlarıyla Ukrayna'dan ülkeye gelen mültecilerin durumunu ve Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantının ardından Kuzey- Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ve Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya'da vaka sayılarının arttığını ve salgının henüz bitmediğini vurgulayan Scholz, ancak hastanelerdeki durumun vaka sayılarının yüksek olduğu zamanlardaki gibi dramatik bir şekilde gelişmediğini söyledi.

Scholz, virüse yakalananların hastalık seyrinin de ağır olmadığını belirtti.

"Şimdi, birçok komşu ülkelerde olduğu gibi koruyucu önlemlerin çoğundan vazgeçeceğimiz yeni bir pandemi aşamasına giriyoruz." diyen Scholz, hükümetin hazırladığı ve yarın Federal Meclis'te kabul edilmesi planlanan Enfeksiyon Koruma Yasası'ndaki değişiklerin bu yeni duruma cevap vereceğini ifade etti.

Scholz, yeni düzenlemenin toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takma zorunluluğu gibi temel önlemler ile vaka sayılarının çok fazla olduğu bölgelerde eyaletlerin geniş tedbirler alınabileceği düzenlemeleri içerdiğini anlattı.

Eyaletlerin daha geniş önlem alınmasını istediğini aktaran Scholz ancak yeni düzenlemenin iyi bir temel oluşturduğunu ve bununla gerekli olan tedbirlerin alınabileceğini kaydetti.

Scholz, salgındaki durum değiştiğinde yeni düzenlemelerle buna hızlı cevap verileceğini dile getirdi.

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Wüst ise hükümetin meclisten geçirmeyi planladığı yeni düzenlemeye tepki göstererek, "Federal hükümet şimdi eyaletlerin hızlı ve etkili temel koruma araçlarından yoksun bırakılmasından sorumludur." dedi.

Wüst, planlanan yeni düzenlemelerin "yasal olarak belirsiz ve pratikte uygulanması imkansız" olduğunu vurgulayarak bunun özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde yaşanabileceğini aktardı.

Yeni düzenlemelere ilişkin hükümetin eyaletlerle istişare etmediğini eleştiren Wüst, "Federal hükümet ve eyaletler birlikte hareket ettiklerinde salgınla mücadelede her zaman başarılı oldular. Eyaletler gelecekte de buna hazırlar" ifadesini kullandı.

Mecliste kabul edilmesi beklenen yeni düzenleme

Yeni düzenlemeye göre 20 Mart'tan itibaren geniş çaplı tedbirler kaldırılacak. Bunun yerine "temel önlemler" kapsamında sadece hastane, bakım ve huzurevleri gibi mekanlarda, toplu taşıma araçlarında ve tren ile uçaklarda maske takma zorunluluğu getirilecek.

Ayrıca riskli grupların bulunduğu hastane, bakım ve huzurevleri ile okul ve kreşlerde Kovid-19 test zorunluluğu uygulanacak.

Bunun dışında eyaletler, vakaların yüksek olduğu bölgeler için eyalet meclislerinin "salgında riskli durumun yaşandığı yönünde" bir karar aldıktan sonra sosyal mesafe, gerekli görülen mekanlarda maske takma ve Kovid-19 test zorunluluğu gibi bir dizi önlem uygulayabilecek.

Kovid-19 vakaları

Öte yandan, Almanya'da Kovid-19 vaka sayıları yüksek seviyede seyrediyor.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 294 bin 931 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısı 17 milyon 990 bin 141'e çıktı.

Son 24 saatte 278 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 126 bin 420'ye yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 1651,4, aktif vaka sayısı ise 3 milyon 721 bin 300 olarak kayıtlara geçti.