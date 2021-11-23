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Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşı olmayanlara yönelik tedbirler sıkılaştırıldı - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşı olmayanlara yönelik tedbirler sıkılaştırıldı

23.11.2021 21:24
Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşı olmayanlara yönelik tedbirler sıkılaştırıldı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede özellikle aşı olmayanlara yönelik sert tedbirler getirildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede özellikle aşı olmayanlara yönelik sert tedbirler getirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla geçen hafta yaptığı toplantıda ve Alman Meclisi'nde alınan kararla Kovid-19 tedbirlerinin artırılması için zemin hazırlanmasının ardından eyaletler Kovid-19 önlemleri sıkılaştırıldı.

Kovid-19 vaka sayılarının yüksek seviyede seyrettiği Almanya'da eyaletler, aşı kampanyasına hız kazandırmak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla özellikle aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar getirdi.

Alınan tedbirlere göre, 1 hafta içinde 15 binin üzerinde Kovid-19 vakası tespit edilen Brandenburg eyaletinde, en fazla 2 haneden 5 kişi bir araya gelebilecek. Bu sayıya 12 yaşın altındaki çocuklar ile aşı olanlar ve iyileşenler dahil edilmeyecek.

Temel ihtiyaçların satılmadığı mağazalara girişlerde 2G kuralı (aşı olanlar ve iyileşenler) uygulanacak.

Vaka sayılarının çok yüksek olduğu bölgelerde, aşı olmayanlara saat 22.00'den 06.00'ya kadar dışarı çıkma yasağı uygulanacak.

Brandenburg'da ayrıca, öğrencilerin okula gitme zorunluluğu da kaldırıldı, veliler çocuklarının okula gidip gitmemelerine karar verebilecek. Neol tatili 20 Aralık yerine 17 Aralık'ta başlayacak.

Hamburg eyaletinde, 2G kuralı genişletilerek kapalı alanlarda düzenlenen birçok etkinliğe sadece aşı olanlar ve iyileşenler alınacak.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de virüsün bulaşma riskinin yüksek olduğu barlara, diskoteklere ve karnaval kutlamalarına gitmesine izin verilen aşılı kişilerden ve iyileşenlerden ayrıca negatif test sonucu istenecek.

Saksonya eyaletinde ise bir hane halkı başka bir haneden sadece bir kişi ile bir araya gelebilecek. Aşı olanlar, iyileşenler ve 16 yaşından küçük olanlar bu sayıya dahil edilmeyecek.

Kamusal alanda alkol tüketiminin yasaklandığı Saksonya'da kütüphanelerin dışındaki kültür ve sosyal etkinliklerin yapıldığı yerler kapalı tutulacak. Restoranlar sadece 2G kuralı ile hizmet verecek.

Diğer eyaletlerin yönetimleri de benzer uygulamaları yürürlüğe koyacağını açıklarken Bavyera, Brandenburg, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde Noel pazarları kurulmayacak.

Öte yandan Almanya'da yarından itibaren iş yerlerinde 3G kuralı geçerli olacak. Buna göre, iş yerlerinde sadece aşı olanlar, iyileşenler ve negatif Kovid-19 testi ibraz edenler çalışabilecek.

19 Mart 2022'ye kadar geçerli olacak düzenlemeye göre bu uygulamanın günlük kontrolü iş veren tarafından yapılacak.

İş verenler ayrıca çalışanlarına iş yerinde haftada iki kez test yaptırma imkanı sağlamak zorunda olacak. Bunun dışındaki test ücretlerini çalışanlar ödeyecek.

Almanya'da vatandaşlar, test merkezinde haftada bir kez ücretsiz test yaptırabiliyor.

Bu kurallara uymayan iş verenlere ve çalışanlara 25 bin avroya kadar ceza verilebilecek.

Brandenburg, Almanya, Alman, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşı olmayanlara yönelik tedbirler sıkılaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşı olmayanlara yönelik tedbirler sıkılaştırıldı - Son Dakika
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