Almanya'da Kovid-19 tedbirleri 7 Mart'ta kadar uzatıldı - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19 tedbirleri 7 Mart'ta kadar uzatıldı

11.02.2021 00:50

Almanya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 14 Şubat'a kadar geçerli olan tedbirler, 7 Mart'a kadar uzatıldı.

Almanya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 14 Şubat'a kadar geçerli olan tedbirler, 7 Mart'a kadar uzatıldı.

Almanya Başbakanı Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, salgındaki son durumu değerlendirdi.

Merkel, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ve Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ile Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, şimdiye kadar alınan tedbirler sonucunda son 16 günde yeni vaka sayılarının ciddi oranda azaldığını bildirdi.

Kovid-19 tedbirlerinin 7 Mart'a kadar uzatıldığını duyuran Alman Şansölye, "İniş çıkışların olduğu bir dalgaya girmemek için her şeyi yapmamız lazım. Gevşetmelerin dikkatli bir şekilde olması gerekir." dedi.

Merkel, yoğun bakımlardaki doluluk oranının azaldığına ve tedbirlerin etkisini gösterdiğine işaret ederek, bu gelişmelerden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Alman Şansölye, halka söz konusu tedbirlere uyarak katkı sağladıkları için teşekkürlerini iletti.

"Mart ortasına kadarki dönem önemli"

Kovid-19'un mutasyona uğrayan varyantlarına işaret eden Merkel, bu virüslerle ilgili raporun kendilerine sunulduğunu anlattı.

Alman Başbakan, söz konusu mutasyonların bir realite olduğunu bildiklerini, bunların daha fazla yayılacağını belirterek, "Buradaki soru, bunların ne kadar yayılacağıdır." dedi.

Mutasyona uğrayan virüsler nedeniyle yeni vaka sayılarının artabileceğine dikkati çeken Merkel, "Salgındaki üçüncü dalgayla mücadele etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Bunu da yeni vaka sayılarının düşürmekle, sağlık dairelerinin bulaş zincirini takip etmesiyle yapılabileceğini vurgulayan Merkel, bundan dolayı mart ortasına kadarki dönemin önemli olduğunu kaydetti.

Berberler ve kuaförler 1 Mart'ta açılacak

Şansölye Merkel, kendisinin okulların 1 Mart'ta açılmasından yana olduğunu ancak federal bir sistemi bulunan Almanya'da bu konunun eyaletlerin yetkisinde olduğuna dikkati çekerek, okulların ve kreşlerin açılmasına ilişkin kararın eyalet yönetimlerinin vereceğini yineledi.

Berberlerin ve kuaförlerin ise 1 Mart'ta açılacağını bildiren Merkel, bu tarihe kadar son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısının 50 civarına düşmesini beklediklerini söyledi.

İşverenlere, çalışanlara evden çalışma olanağı sağlamalarına ilişkin çağrının devam ettiğini vurgulayan Başbakan Merkel, bir sonraki gevşetme adımlarının son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısının 35'in altında olması durumunda atılacağının altını çizdi.

Marta kadar geçerli olacak kısıtlamalar

Özel buluşmalarda hane halkı dışarıdan en fazla 1 kişiyle bir araya gelebilecek. Bu bağlamda Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları, tüm temasların en aza indirilmesi ve iç mekanlarda bir araya gelinmesinin önlenmesi çağrısında bulundu.

Toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda FFP2, KN95/N95 veya cerrahi maske takılması zorunlu olacak.

Yaşlı bakımevlerinde özel koruma önlemleri alınacak. Burada yaşlılarla temasta olan personel, FFP2 maskeleri takacak. Girişte herkese hızlı Kovid-19 testi uygulanacak.

Cerrahi maske takılması, 1,5 metre mesafe kuralına uyulması ve ilahiler söylenmemesi şartıyla ibadethanelerde bir araya gelinmesine izin verilecek. 10'dan fazla kişiyle toplanılmasının planlandığı durumlarda bunun 2 gün önce belediyeye bildirilmesi gerekecek.

Risk bölgelerinden Almanya'ya giriş yapanlar için "2 test stratejisi" uygulanacak.

Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, gözlükçüler, bankalar gibi iş yerleri açık kalacak.

Güzellik merkezleri, masaj salonları, yüzme havuzları, sinemalar, tiyatrolar, eğlence yerleri tamamen kapatılacak.

Kapatılan bar ve restoranlar gibi işletmeler paket servisi yapabilecek.

Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde, yerel yönetimler ek önlemler alabilecek.

Almanya'da Kovid-19 tedbirleri 7 Mart'ta kadar uzatıldı
Almanya'da Kovid-19 tedbirleri 7 Mart'ta kadar uzatıldı
Almanya'da Kovid-19 tedbirleri 7 Mart'ta kadar uzatıldı
Almanya'da Kovid-19 tedbirleri 7 Mart'ta kadar uzatıldı

Angela Merkel, 14 şubat, Almanya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 tedbirleri 7 Mart'ta kadar uzatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kaza nedeniyle gittiği hastanede koronavirüs olduğunu öğrendi RTÜK, Sen Çal Kapımı dizisine müstehcen sahnesinden ötürü ceza kesti Koronayı yenme yarışında umut veren veriler! Tam aşılamada hastalığın görülme oranı düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde beklenen "Millete Sesleniş" konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bakan Koca, Mart ayını işaret etti Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı Leyla Aydemir cinayetinde şok edici otopsi raporu! Küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki bağ herkesi şaşırttı
Başak Demirtaş Başak Demirtaş "Selahattin Demirtaş hapisten çıktıktan sonra tekrar siyasete girecek mi?" sorusunu yanıtladı         
00:39
Galatasaraylı Fernando Muslera, bu sezon bir maçta ilk kez 3 gol yedi Galatasaraylı Fernando Muslera, bu sezon bir maçta ilk kez 3 gol yedi         
23:45
Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı         
23:24
Nadir görülen dev ay balığı, Adana'da balıkçıların ağına takıldı Nadir görülen dev ay balığı, Adana'da balıkçıların ağına takıldı         
22:36
Seda Sayan'ın eniştesi geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı Seda Sayan'ın eniştesi geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı         
22:07
İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü         
19:41
26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti 26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti         
16:52
ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı         
15:00
60 kadının kurtarıldığı operasyondan iğrenç detaylar: Hamile kadınlara fuhuş yaptırmışlar 60 kadının kurtarıldığı operasyondan iğrenç detaylar: Hamile kadınlara fuhuş yaptırmışlar         
12:51
Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu         
12:26
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü         
12:02
Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti         
11:55
Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu         
09:38
Adnan Oktar'ın 'Hayalet'i örgütün 'Seks Olimpiyatlarını' deşifre etti: Cariye bulunuyordu Adnan Oktar'ın 'Hayalet'i örgütün 'Seks Olimpiyatlarını' deşifre etti: Cariye bulunuyordu         
09:25
Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada         
08:55
Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı         
06:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2021 01:42:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da Kovid-19 tedbirleri 7 Mart'ta kadar uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei