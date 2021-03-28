Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi - Son Dakika

Genel görüntüler Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto edildi. Wedding semtinde toplanan yüzlerce kişi daha sonra Chaussee Caddesi üzerinden yürüyüşe geçti. Göstericilerin maske ve mesafe kurallarına uymaması üzerine gösteri sonlandırıldı. Maske takma kuralına uymayan çok sayıda kişi, kimlik tespiti için gösterinin düzenlendiği bölgeden uzaklaştırıldı, direnenler ise göz altına alındı.