Almanya'da Kovid-19 tedbirlerini protestoda çok sayıda kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Brandenburg Kapısı önünde alınan güvenlik önlemleri

Bölgede toplanmak isteyen bazı göstericilerin gözaltına alınmaları

Potsdamer Meydanı'nda toplanana göstericilerin eylemleri

Polisin çok sayıda göstericiyi zor kullanarak gözaltına alması

BERlİN (AA) – Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı.

"Querdenker" adli inisiyatifin "Barış, özgürlük ve temel haklar için" kent merkezindeki 17 Haziran Caddesi üzerinde Kovid-19 tedbirlerine karşı düzenlemeyi planladığı gösteri polis ve mahkeme tarafından yasaklandı.

Buna rağmen üzerinde Alman hükümetinin Kovid-19 politikasının eleştirildiği dövizler taşıyan çok sayıda kişi Brandenburg Kapısı önünde toplandı.

Polisin buradaki protestoya izin vermemesi üzerine yüzlerce gösterici Potsdamer Meydanı'nda toplandı.

Burada da eyleme izin vermeyen polis, göstericilerden hijyen ve mesafe kurallarına uymalarını ve olay yerinden ayrılmalarını istedi.

Polisin bu uyarılarına direnen 200'ün üstünde gösterici gözaltına alındı.