Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi tartışılıyor - Son Dakika
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Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi tartışılıyor

6 saat önce

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin gevşetilmesi tartışılıyor.

Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi tartışılıyor, System.String[]

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin gevşetilmesi tartışılıyor.


Sağlık Bakanı Jens Spahn, Hessen eyaletinde yaptığı açıklamada, Paskalya döneminin ardından Kovid-19 vaka sayısındaki artışın yavaşladığının görüldüğünü belirterek yeni kararlarda bunun dikkate alınacağını söyledi.

"Normalleşmeye dönük dikkatli ilk adımlar atılabilir." diyen Spahn, bundan sonra virüs ile yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini ifade etti.

Spahn, tedbirlerin gevşetilmesi konusunda sağlık sisteminin zor durumda bırakılmaması ve insanların ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması yanında toplumsal ve ekonomik sonuçların da düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ise basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin yapılan tartışmalarda sağlığın korunmasının öncelik taşıması gerektiğini belirtti.

Tehlikenin henüz geçmediğini vurgulayan Müller, tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin yapılacak görüşmelerde bunun da hesaba katılacağını aktardı.

Schleswig- Holstein Eğitim Bakanı Karin Prien, okulların kademeli bir şekilde açılmasından yana olduğunu söyledi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ise, Kovid-19 krizinden çıkmak için tedbirli ve güvenli yolun izlenmesi gerektiğini belirterek, "Kısıtlamaların dikkatli bir şekilde gevşetilmesi ek koruma tedbirlerinin alınmasıyla mümkün olabilir." dedi.

Halkın tedirgin edilmemesini isteyen Söder, tedbirlerin gevşetilmesinde ölçülü davranılması önerisini dile getirdi.

-Başbakan Merkel, yarın eyalet başbakanlarıyla görüşecek

Almanya Başbakan Angela Merkel, yarın eyaletlerin başbakanlarının da katılacağı toplantıda Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi ele alacak.

Video konferans yoluyla düzenlenecek toplantıda, 22 Mart'a alınan tedbirler gözden geçirilecek ve bazı kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı görüşülecek.

Öte yandan federal hükümete danışmanlık yapan Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina, Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli kaldırılarak normalleşmeye dönülmesini tavsiye etti.

Alman hükümeti salgının yayılmasını önlemek için 22 Mart'ta ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.

Bavyera, Saarland, Saksonya ve Saksonya-Anhalt gibi bazı eyaletlerde de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilmişti.

Almanya'da Kovid-19 salgını sebebiyle kreş ve okullar da tatil edilmişti

Paskalya, Almanya, Hessen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 07:24 Kaynak: AA

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