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Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 13 milyonu aştı - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 13 milyonu aştı

17.02.2022 10:30
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 13 milyonu aştı

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 13 milyon 35 bine yükseldi.

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 13 milyon 35 bine yükseldi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 235 bin 626 artarak toplam vaka sayısı 13 milyon 35 bine çıktı.

Son 24 saatte 261 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 120 bin 728 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 1385 olarak tespit edilirken, aktif vaka sayısı 3 milyon 595 bin oldu.

Aşılama kampanyasında 63,2 milyon kişiye çift doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Hatırlatıcı doz uygulanan kişi sayısı 46,3 milyona yükseldi.

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Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 13 milyonu aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 13 milyonu aştı - Son Dakika
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