Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 milyonu geçti - Son Dakika
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Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 milyonu geçti

02.03.2022 12:41
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 milyonu geçti

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 milyonu aştı.

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 milyonu aştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 186 bin 406 artarak 15 milyon 53 bin 624'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 301 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 123 bin 238'e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 1171,9 olarak tespit edilen ülkede, aktif vaka sayısı 3 milyon 460 bin 100 olarak kaydedildi.

Aşılama kampanyasında 63,5 milyon kişiye birinci doz, 62,8 milyon kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Hatırlatıcı doz uygulanan kişi sayısı da 47,5 milyona yükseldi.

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Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 milyonu geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 milyonu geçti - Son Dakika
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