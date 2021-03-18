Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 600 bini geçti - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 600 bini geçti

18.03.2021 15:35
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 600 bini geçti, System.String[]

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 2 milyon 600 bini geçti.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 2 milyon 600 bini geçti.

Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 17 bin 504 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 612 bin 268'e yükseldi. Ülkede Kovid-19 kaynaklı 272 kişi yaşamını yitirirken toplam can kaybı 74 bin 132'ye çıktı.

Almanya'da dün 86,2 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 90'a yükseldi. 19 Şubat'ta son 7 günde 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 56,8 olarak tespit edilmişti.

Bu arada, RKI'nin açıkladığı raporda, ülkede geçen hafta incelenen 28 bin 154 pozitif Kovid-19 testinin yüzde 72,2'sinde mutasyona uğramış B117 türünün tespit edildiği belirtildi. Raporda bunun virüsün B117 türünün Almanya'da hızla yayıldığını gösterdiğine işaret edilerek "Bu, endişe vericidir, çünkü B117 diğer türlerden daha bulaşıcıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları 4 Mart'ta düzenledikleri toplantıda, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının üç gün üst üste 100'ün üzerine çıkması durumunda yeniden 7 Mart öncesinde geçerli olan sert tedbirlere dönüleceği kararını almıştı.

Almanya'da haftalık yeni vaka sayıları ocak ve şubatta hızla düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19'un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

RKI Başkanı Lothar Wieler 12 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, salgında üçüncü dalganın başında olunduğunu belirterek, 15 yaşın altındakilerde virüs görülme sıklığının şubat ortasından beri hızla yükseldiğini, kreşlerde de yeni vakaların ortaya çıktığını belirtmişti.

Almanya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 600 bini geçti - Son Dakika


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