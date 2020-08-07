Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 214 bini aştı - Son Dakika

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1147 artarak 214 bin 214'e çıktı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) web sitesinde yer alan listede, ülkede son 24 saatte 1147 kişiye Kovid-19 bulaştığı ifade edildi.

Almanya'da, söz konusu rakamla, mayıstan bu yana yeni vaka sayısındaki en yüksek artış yaşandı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 183, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 195 bin 900 oldu.

Almanya'da temmuz sonundan itibaren Kovid-19 günlük bulaşma sayısında artış dikkati çekiyor.