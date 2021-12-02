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Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek tedbirler alındı - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek tedbirler alındı

02.12.2021 18:34
Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek tedbirler alındı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması ve bazı bölgelerde hastanelerin kapasitesinin sınırına gelmesi nedeniyle Kovid-19 tedbirleri yeniden artırıldı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması ve bazı bölgelerde hastanelerin kapasitesinin sınırına gelmesi nedeniyle Kovid-19 tedbirleri yeniden artırıldı.

Başbakan Angela Merkel, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınacak önlemleri değerlendirmek için eyalet başbakanlarıyla görüştü.

Çevrim içi düzenlenen görüşmeye Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında kurulacak koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlenecek Olaf Scholz da katıldı.

Toplantının ardından Başbakan Merkel, Scholz, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendirk Wüst ve Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel, Kovid-19 vaka sayılarının yüksek seviyede seyrettiğine ve bazı hastanelerde hastaların başka bölgelere sevk edildiğine işaret ederek "Durum çok ciddi." dedi.

Sağlık sisteminin yükünün azaltılması ve salgındaki dördüncü dalganın kırılması gerektiğini vurgulayan Merkel, bunun için yeni tedbirlerin alındığını belirtti.

Halkı hatırlatma dozunu olmaya çağıran Merkel, iki aşının sürekli geçerli olmayacağını Avrupa Birliği düzeyinde de iki doz aşının geçerliğini 9 ay sonra kaybetmesinin tartışıldığına işaret etti.

Genel bir aşı zorunluluğu konusuna Etik Kurulu'ndan, yıl sonuna kadar bir tavsiye metni hazırlamasının talep edildiğini belirten Merkel, hükümetin ve eyaletlerin aşı zorunluluğu konusunda Federal Meclis'te karar verileceğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Merkel, meclis karar aldıktan ve herkesin aşı olabileceği güvence altına alındıktan sonra aşı zorunluluğunun şubat sonunda yürürlüğe girebileceğini aktardı.

Başbakan Merkel, eyalet yönetimlerinin, toplantıda alınan tedbirleri gerektiğinde sertleştirebileceğini kaydetti.

Yeni tedbirler

Toplantıda alınan kararlara göre, ülke genelinde mağazalara girişlerde 2G (iyileşmiş ve aşılanmış) kuralı geçerli olacak. Temel gıdaların satıldığı yerler bu kuraldan muaf tutulacak.

Sinema, tiyatro ve restoran gibi yerlere aşılanmış ve iyileşmiş olanlar (2G kuralı) girebilecek. Çocuklar ve 18 yaşından küçük olan gençler için istisnalar getirilebilecek.

Aşılanmamış ve hastalığı geçirmemiş kişilerin katıldığı özel buluşmalarda bir hane halkı ile başka bir haneden en fazla 2 kişi yer alabilecek. 14 yaşından küçük çocuklar bundan muaf tutulacak.

Spor, kültür ve benzeri büyük çaplı etkinliklere de kısıtlama getirilerek; burada mekanın kapasitesinin en fazla yüzde 50'si kullanılabilecek ancak bu etkinliklere katılanların sayısı kapalı alanlarda 5 bin, açık havada 15 bin ile sınırlı olacak. Ayrıca bu etkinliklerde 2G kuralı uygulanacak ve tıbbi maske takılması zorunlu olacak.

Vakaların çok yüksek olduğu bölgelerde etkinlikler iptal edilecek, sportif etkinlikler seyircisiz yapılacak.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 350'yi aştığı bölgelerde barlar ve diskotekler kapalı tutulacak. Bu bölgelerde tüm temaslar kısıtlanacak, etkinliklere aşılanmış ve iyileşmiş olanlar için de sayı kısıtlamaları getirilecek.

Yılbaşında, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta ülke genelinde toplanma yasağı uygulanacak. Ayrıca yılbaşı öncesi havai fişek satılması yasaklanacak.

Aşı kampanyasını hızlandırmak için eczanelere ve diş doktorlarına aşı yapma izini verilecek.

Diğer yandan, tedbirler kapsamında öğrencilere okulda maske takma zorunluluğu getirildi.

Angela Merkel, Başbakan, Almanya, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek tedbirler alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek tedbirler alındı - Son Dakika
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