Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı maske zorunluğu getirilmesi çağrısı - Son Dakika
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Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı maske zorunluğu getirilmesi çağrısı

13.10.2022 11:58
Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı maske zorunluğu getirilmesi çağrısı

Almanya'da Kovid-19 vakalarının daha fazla armasını önlemek için eyalet yönetimlerinden maske takma zorunluluğu getirilmesi istendi.

Almanya'da Kovid-19 vakalarının daha fazla armasını önlemek için eyalet yönetimlerinden maske takma zorunluluğu getirilmesi istendi.

Alman Tabipler Birliği Başkanı Susanne Johna, eyalet yönetimlerden artan Kovid-19 vaka sayılarına karşı harekete geçmesini talep ederek, vaka sayılarının çok yüksek olduğu bölgelerde toplu taşıma ve halka açık kapalı alanlarda FFP2 maske takma zorunluluğu getirilmesi gerektiğini söyledi.

Johna, eyaletlerin hastanelere aşırı yüklenme olmaması için salgının durumunu yakından takip ederek kararlar almasını istedi.

Hastanelerdeki durumuna dikkati çeken Johna, hastanelerde Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların sayısının bir önceki haftaya göre iki kat arttığını, yoğun bakım servislerinde de Kovid-19 hastalarının sayısının arttığının görüldüğünü anlattı.

Johna, "Acil servislere şimdiden aşırı yüklenme var, bazı eyaletlerde acil durum yönlendirme merkezleri hastalar için ambulanslarda boş yer bulmada zorluk yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da eyaletlere, büyüyen Kovid-19 dalgısına karşı mücadelede kapalı alanlarda maske zorunluğu getirilmesi çağrısında bulunarak, eyaletlerden Enfeksiyonu Koruma Yasası'nda yer alan bu imkanı kullanmasını talep etti.

Lauterbach, federal hükümetin eyaletleri bu konuda zorlayamayacağını belirterek, Kovid-19 dalgasının kendiliğinden de azalmayacağına dikkati çekti.

Yüksek vakalardan dolayı bazı hastanelerin şimdiden taşıyabilecekleri yükün sınırına geldiğini, ölümlerin de arttığını aktaran Lauterbach, aşılara, daha iyi verilere ve ölüm oranlarını düşüren ilaçlara sahip oldukları için Kovid-19 dalgasına hazırlıklı olduklarını da kaydetti.

Federal Meclis'in eylülde kabul ettiği ve Nisan 2023'e kadar yürürlükte olacak Enfeksiyon Koruma Yasası'nda eyaletlere halka açık kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu getirme imkanı tanınıyor.

Kültür ve spor etkinlikleri ile restoranlarda, iyileşmiş, Kovid-19 testi negatif olanlar veya aşıları tam olup da son aşısı 3 aydan eski olmayanlar, bu zorunluluğun dışında tutulabiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı maske zorunluğu getirilmesi çağrısı - Son Dakika

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